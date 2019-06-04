Леонид Федун: "Расширение премьер-лиги – экономическая глупость"

Владелец "Спартака" Леонид Федун – о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги.

Напомним, идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер. Большинство клубов лиги восприняли идею положительно – вероятно, уже 6 июня будет проведено голосование. Кроме того, в проекте регламента предусматривается следующая система обмена между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2019/20:

– из РПЛ напрямую никто не вылетает;

– команды, занявшие 15 и 16 место в РПЛ, играют стыки с командами, занявшие 3 и 4 места в ФНЛ;

– команды, занявшие 1 и 2 места в ФНЛ, выходят в РПЛ напрямую;

– в сезоне-2020/21 в РПЛ участвуют 18 клубов.

Федун после исполкома РФС, на котором была высказана инициатива о расширении, в интервью "СЭ" скептически отозвался о реформе, заявив о ее экономической нецелесообразности. Сегодня в разговоре с корреспондентом "СЭ" владелец "Спартака" подтвердил свою позицию.

– Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?

– Я не видел документов.

– Ваше мнение о реформе – расширении лиги до 18 клубов – поменялось?

– Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.

– Как будет голосовать "Спартак"?

– Против.

– Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели – неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?

– Пока их не видел.