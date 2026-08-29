Гришин о травме Кисляка: «Он лидер команды. У ЦСКА могут быть проблемы»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

Футболист был вынужденно заменен на 20-й минуте матча 6-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Конечно, Кисляк — лидер команды. Если он не сможет вылечиться к «Зениту», то у ЦСКА могут быть проблемы. Кисляк уже давно является одним из лидеров в центре поля. С другой стороны, на контракте в клубе двадцать футболистов. Это шанс для других футболистов показать себя. Хотя Козлов вышел в матче с «Акроном», и его потом обратно заменили», — сказал Гришин «СЭ».