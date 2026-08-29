«Ахмат» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 29 августа. Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер».

В 5-м туре «Ахмат» дома победил «Ростов» (4:1), а «Крылья Советов» на выезде разгромили «Акрон» (3:0).

После пяти матчей обе команды набрали по 5 очков. «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» — 11-е.

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