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«Факел» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» и «Зенит» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 29 августа. Встреча пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
Зенит

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Предматчевая студия начнется в 14.30, эфир непосредственно с игры — в 14.55 мск.

После пяти туров «Зенит» набрал 9 очков и занимает 4-е место. В предыдущей встрече петербуржцы на выезде уступили «Спартаку» (0:2). «Факел» набрал 2 очка и находится на 15-й строчке, в 5-м туре воронежцы сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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