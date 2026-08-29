«Факел» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ

«Факел» и «Зенит» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 29 августа. Встреча пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Предматчевая студия начнется в 14.30, эфир непосредственно с игры — в 14.55 мск.

После пяти туров «Зенит» набрал 9 очков и занимает 4-е место. В предыдущей встрече петербуржцы на выезде уступили «Спартаку» (0:2). «Факел» набрал 2 очка и находится на 15-й строчке, в 5-м туре воронежцы сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).

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