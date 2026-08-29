Гендиректор «Ростова» Чайка об уходе Рыскина: «У меня были на то свои веские основания»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка объяснил расставание клуба со спортивным директором Алексеем Рыскиным.

Пресс-служба «Ростова» сообщила об увольнении Рыскина 1 августа. Позже на его должность был назначен Андрей Рудаков.

«У меня были на то свои веские основания. Без обновления клуб не выберется из замкнутого круга. Нам нужны свежие силы и независимый взгляд. На должность спортивного директора приглашен Андрей Рудаков. Ранее он пять лет работал в тульском «Арсенале», где курировал селекцию, академию и трансферы. Это опытный специалист с репутацией человека, который умеет выстраивать спортивную вертикаль и работать на результат», — приводит слова Чайки «РБ Спорт».

«Ростов» с 5 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа команда на выезде сыграет с «Краснодаром» в 6-м туре РПЛ.