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Экс-футболист ЦСКА Рахимич назвал европейские чемпионаты, в которых может заиграть Матвей Кисляк

Экс-футболист ЦСКА Рахимич назвал европейские чемпионаты, в которых может заиграть Матвей Кисляк

Сергей Филин

Кубка УЕФА в составе ЦСКА Элвир Рахимич назвал европейские чемпионаты, которые могут подойти полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.

«Матвей Кисляк — хороший и талантливый футболист. Сейчас он становится лидером ЦСКА, играет все лучше и лучше. Я думаю, что в ближайшее время он может перейти в европейский клуб. У него есть все качества для этого. Сложно сказать, какой чемпионат именно подошел бы ему, это зависит от футболиста. Но всегда хорошо подходят немецкий, французский или испанский чемпионаты. Эти турниры отлично подходят и балканцам, и русским», — приводит слова Рахимича ТАСС.

В сезоне-2026/27 21-летний хавбек провел 8 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

28 августа Кисляк получил повреждение в игре против «Акрона» (2:2) в 6-м туре РПЛ и был заменен в первом тайме.

Матвей Кисляк.«Надеюсь, в скором времени буду в строю». Кисляк рассказал, что получил сильный ушиб в матче с «Акроном»

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейский клуб 5 сентября на выезде сыграет против «Зенита».

Источник: ТАСС
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Матвей Кисляк
Элвир Рахимич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
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