Экс-футболист ЦСКА Рахимич назвал европейские чемпионаты, в которых может заиграть Матвей Кисляк
Кубка УЕФА в составе ЦСКА Элвир Рахимич назвал европейские чемпионаты, которые могут подойти полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.
«Матвей Кисляк — хороший и талантливый футболист. Сейчас он становится лидером ЦСКА, играет все лучше и лучше. Я думаю, что в ближайшее время он может перейти в европейский клуб. У него есть все качества для этого. Сложно сказать, какой чемпионат именно подошел бы ему, это зависит от футболиста. Но всегда хорошо подходят немецкий, французский или испанский чемпионаты. Эти турниры отлично подходят и балканцам, и русским», — приводит слова Рахимича ТАСС.
В сезоне-2026/27 21-летний хавбек провел 8 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
28 августа Кисляк получил повреждение в игре против «Акрона» (2:2) в 6-м туре РПЛ и был заменен в первом тайме.
ЦСКА с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейский клуб 5 сентября на выезде сыграет против «Зенита».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0