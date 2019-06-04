Член попечительского совета "Оренбурга" – о расширении РПЛ: "У нас 16 команд не умещаются и играют в "минус 17"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что расширение российской премьер-лиги – "экономическая глупость".

– Федун имеет право на свое мнение, но мне тяжело его комментировать. Вообще, должен быть какой-то документ, который дает обоснование расширению лиги. Нужно, чтобы была ясность по экономике, по календарю, – сказал Столыпин. – Если 16 команд не умещаются, раз за разом играют зимой при температуре "минус 17", то 18 команд – это еще плюс 4 тура... Должна быть какая-то аргументация. Должны выпустить какую-то бумагу, в которой по пунктам будут разложены аргументы "за" расширение.

– "Оренбург" проголосует "за" или "против" расширения?

– Это уже вопрос к президенту клуба.

6 июня состоится общее собрание РПЛ, на котором будет решаться вопрос о расширении лиги до 18 клубов с сезона-2020/21. (Иван Торопцев)​

Леонид Федун: "Расширение премьер-лиги – экономическая глупость"