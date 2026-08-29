«Локомотив» — «Динамо»: ориентировочные составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 29 августа. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)

Ориентировочный состав «Локомотива»

Митрюшкин — Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон — Бабкин, Еремеев — Бакаев, Коваленко, Руденко — Мялковский.

Под вопросом участием в матче нападающего Николая Комличенко, который восстанавливается после травмы.

Ориентировочный состав «Динамо»

Расулов — Касерес, Осипенко, Рикардо, Рубенс — Фомин, Маринкин, Бителло — Гладышев, Сергеев, Артур Гомес.

Из-за травмы у «Динамо» не сыграет вратарь Андрей Лунев. 27 августа «СЭ» сообщал, что форвард Константин Тюкавин пропустит игру.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Динамо» можно в матч-центре «СЭ». Начало матча — в 20.00 мск.

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