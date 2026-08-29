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Локомотив — Динамо: ориентировочные составы на матч 6 тура РПЛ 29 августа 2026

«Локомотив» — «Динамо»: ориентировочные составы на матч РПЛ

Руслан Минаев

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 29 августа. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Ориентировочный состав «Локомотива»

Митрюшкин — Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон — Бабкин, Еремеев — Бакаев, Коваленко, Руденко — Мялковский.

Под вопросом участием в матче нападающего Николая Комличенко, который восстанавливается после травмы.

Ориентировочный состав «Динамо»

Расулов — Касерес, Осипенко, Рикардо, Рубенс — Фомин, Маринкин, Бителло — Гладышев, Сергеев, Артур Гомес.

Из-за травмы у «Динамо» не сыграет вратарь Андрей Лунев. 27 августа «СЭ» сообщал, что форвард Константин Тюкавин пропустит игру.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Динамо» можно в матч-центре «СЭ». Начало матча — в 20.00 мск.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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