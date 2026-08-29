«Краснодар» — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 29 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Ростов» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер». Эфир матчей РПЛ также доступен на сайтах matchtv.ru.

В 5-м туре «Краснодар» на выезде победил махачкалинское «Динамо» (1:0), а «Ростов» крупно уступил «Ахмату» (1:4). После пяти туров краснодарцы набрали 15 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице РПЛ. У ростовчан 5 очков и 12-я строчка.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.