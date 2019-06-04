Гендиректор "Арсенала" – о расширении лиги: "6 июня примем решение, как голосовать"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов отказался комментировать заявление владельца московского "Спартака" Леонида Федуна о том, что расширение Российской премьер-лиги с 16 до 18 клубов – "экономическая глупость".

– Наш клуб 6 июня примет решение, как голосовать. Заявление Федуна комментировать не стану, – сказал Балашов.

6 июня состоится общее собрание РПЛ, на котором, судя по всему, будет решаться вопрос о расширении лиги до 18 клубов с сезона-2020/21. (Иван Торопцев)

Леонид Федун: "Расширение премьер-лиги – экономическая глупость"