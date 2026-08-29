В «Зените» рассказали, что команда добиралась на матч РПЛ в Воронеж 10 часов

«Зенит» потратил 10 часов на дорогу до Воронежа, где команда проведет матч 6-го тура РПЛ против «Факела», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Уххх, что за день: 5 часов ожидания перенесенного вылета, 2 часа в самолете, 3 часа в автобусе, и мы, наконец, в Воронеже», — говорится в сообщении.

Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 29 августа. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

После пяти туров «Зенит» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с 2 очками — на последней 16-й строчке.