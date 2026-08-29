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В «Зените» рассказали, что команда добиралась на матч РПЛ в Воронеж 10 часов

В «Зените» рассказали, что команда добиралась на матч РПЛ в Воронеж 10 часов

Сергей Ярошенко

«Зенит» потратил 10 часов на дорогу до Воронежа, где команда проведет матч 6-го тура РПЛ против «Факела», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Уххх, что за день: 5 часов ожидания перенесенного вылета, 2 часа в самолете, 3 часа в автобусе, и мы, наконец, в Воронеже», — говорится в сообщении.

Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 29 августа. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

После пяти туров «Зенит» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с 2 очками — на последней 16-й строчке.

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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