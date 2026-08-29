В «Зените» рассказали, что команда добиралась на матч РПЛ в Воронеж 10 часов
«Зенит» потратил 10 часов на дорогу до Воронежа, где команда проведет матч 6-го тура РПЛ против «Факела», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
«Уххх, что за день: 5 часов ожидания перенесенного вылета, 2 часа в самолете, 3 часа в автобусе, и мы, наконец, в Воронеже», — говорится в сообщении.
Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 29 августа. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.
После пяти туров «Зенит» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с 2 очками — на последней 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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