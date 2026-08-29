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Факел — Зенит: стартовые составы команд на матч 6 тура РПЛ 29 августа 2026

«Факел» и «Зенит» объявили составы на матч 6-го тура РПЛ

Сергей Филин
Фелипе Аугусто.
Фото ФК «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на матч 6-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже 29 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Журавлев, Бардачев, Тодорович, Альшин, Сутормин, Нетфуллин, Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи.

Запасные: Доровских, Обухов, Юрганов, Эль-Мхассани, Ковалев, Якимов, Турищев, Пуси, Беляев, Уридия.

«Зенит»: Адамов, Алип, Дивеев, Вега, Мантуан, Барриос, Карпукас, Джон, Луис Энрике, Кондаков, Фелипе Аугусто.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Караваев, Андраде, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Соболев, Шилов.

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Факел» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка. Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
Зенит
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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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