«Факел» и «Зенит» объявили составы на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на матч 6-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже 29 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Журавлев, Бардачев, Тодорович, Альшин, Сутормин, Нетфуллин, Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи.

Запасные: Доровских, Обухов, Юрганов, Эль-Мхассани, Ковалев, Якимов, Турищев, Пуси, Беляев, Уридия.

«Зенит»: Адамов, Алип, Дивеев, Вега, Мантуан, Барриос, Карпукас, Джон, Луис Энрике, Кондаков, Фелипе Аугусто.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Караваев, Андраде, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Соболев, Шилов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка. Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».