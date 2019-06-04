Анатолий Мещеряков: "Прежде, чем расширять лигу, нужно посмотреть на возможности клубов и календаря"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что расширение российской премьер-лиги до 18 клубов – "экономическая глупость".

– Что думаете о словах Федуна? – вопрос Мещерякову.

– У меня есть личная позиция по этому вопросу. Прежде, чем расширять лигу, нужно посмотреть на возможности клубов, на то, чтобы клубы были финансово состоятельны. Также важно обратить внимание и на возможности календаря. Думаю, все эти вопросы будут обсуждаться.

– "Локомотив" проголосует "за" или "против" расширения?

– Без комментариев.

6 июня состоится общее собрание РПЛ, на котором, по всей видимости, будет обсуждаться вопрос о расширении лиги с 16 до 18 клубов с сезона-2020/21. (Иван Торопцев)​

Леонид Федун: "Расширение премьер-лиги – экономическая глупость"