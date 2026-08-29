Источник: полузащитник ЦСКА Кисляк избежал серьезной травмы и восстановится к матчу с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА и Матвей Кисляк восстановится после повреждения к выездному матчу с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ, сообщил инсайдер Иван Карпов.

21-летний хавбек получил травму в первом тайме игры с «Акроном» (2:2) в 6-м туре РПЛ и был заменен. Позже руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что у игрока предварительно диагностирован ушиб крестцово-подвздошного сустава.

По данным источника, Кисляк избежал серьезного повреждения. Он пропустит поединок с «Ростовом» в групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России 1 сентября, но будет готов к матчу с «Зенитом» 5 сентября.

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.