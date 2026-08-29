Источник: полузащитник ЦСКА Кисляк избежал серьезной травмы и восстановится к матчу с «Зенитом»
Полузащитник ЦСКА и Матвей Кисляк восстановится после повреждения к выездному матчу с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ, сообщил инсайдер Иван Карпов.
21-летний хавбек получил травму в первом тайме игры с «Акроном» (2:2) в 6-м туре РПЛ и был заменен. Позже руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что у игрока предварительно диагностирован ушиб крестцово-подвздошного сустава.
По данным источника, Кисляк избежал серьезного повреждения. Он пропустит поединок с «Ростовом» в групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России 1 сентября, но будет готов к матчу с «Зенитом» 5 сентября.
«Надеюсь, в скором времени буду в строю». Кисляк рассказал, что получил сильный ушиб в матче с «Акроном»
ЦСКА с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Соцсети Ивана Карпова
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|
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|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|2
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|2
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30 тур
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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