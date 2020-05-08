Сергей Овчинников — об Ольге Смородской: «Можно считать, что она Лунтик, а мы с другой планеты»
Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, который сейчас является тренером ЦСКА, поделился своим мнением об экс-президенте железнодорожников Ольге Смородской.
— Николич может прийти в «Локомотив»? Конечно, вызывает много вопросов. Решение же все равно будет руководство принимать. От того, что мы с вами поговорим, или болельщики поговорят... Смородская же написала, что болельщики не могут принимать решения. Их мнение не должно учитываться. Но Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты.
— А вы с ней работали? — спросили у Овчинникова.
— Нет, слава богу, нет.
— Как пример, почему она прилетела с другой планеты?
— А вот Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильмы снимают. Можно считать, что она Лунтик, — сказал Овчинников на видео YouTube-канала «Коммент. Шоу».
Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 год. В этот период москвичи становились обладателями бронзовых медалей чемпионата России в сезоне-2013/14, а также завоевали Кубок России-2014/15.
Дополнительная информация: