Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, который сейчас является тренером ЦСКА, поделился своим мнением об экс-президенте железнодорожников Ольге Смородской.

— Николич может прийти в «Локомотив»? Конечно, вызывает много вопросов. Решение же все равно будет руководство принимать. От того, что мы с вами поговорим, или болельщики поговорят... Смородская же написала, что болельщики не могут принимать решения. Их мнение не должно учитываться. Но Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты.

— А вы с ней работали? — спросили у Овчинникова.

— Нет, слава богу, нет.

— Как пример, почему она прилетела с другой планеты?

— А вот Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильмы снимают. Можно считать, что она Лунтик, — сказал Овчинников на видео YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 год. В этот период москвичи становились обладателями бронзовых медалей чемпионата России в сезоне-2013/14, а также завоевали Кубок России-2014/15.