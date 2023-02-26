Вингер «Урала» Ранджелович: «Дзюба — голевая машина, как Митрович»

Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, кого считает лучшими сербскими и российскими футболистами.

— Лучший сербский футболист прямо сейчас?

— Митрович уже столько лет преуспевает в Англии. Влахович проявляет себя в топ-клубе, Милинкович-Савич тоже заметен в серии А, — приводит Sport24 слова Ранджеловича.

— А лучший русский?

— Дзюба. Да, по-прежнему. Тоже голевая машина, как Митрович. И давай еще Шатова назову!

Ранджелович перешел в «Урал» из греческого «Олимпиакоса» в сентябре прошлого года. Он подписал контракт с клубом на 2 года.

В текущем сезоне 25-летний серб провел за «Урал» 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.