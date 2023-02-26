Мелкадзе: «Кварацхелия может оставить след не только в «Наполи», но и во всем мире»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Помню, когда первый раз с ним поздоровался, думал, он знает русский язык, а, оказывается, что нет. Я ему: «Как дела?» Когда он ответил, понял, что он не говорит по-русски. Потом с ним только на грузинском разговаривали.

В жизни мы не особо близкие друзья. В жизни он, как мне показалось, обычный, спокойный парень. Слышал, он в своей родной деревне в Грузии строит большую церковь. Возле дома его всегда ждут маленькие дети из села, с которыми он фоткается, когда выезжает куда-нибудь по делам в город. Это простой парень.

«Наполи» — это не предел? Далеко не предел. Он может оставить след не только в «Наполи», но и во всем мире», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Кварацхелия в нынешнем сезоне серии А провел 20 матчей за «Наполи», забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.