В «Локомотиве» опровергли информацию о возможной покупке «Велеса»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию «Чемпионата» о возможной покупке клуба «Велес».

«Прочитал на нескольких новостных ресурсах информацию о том, что мы ведем переговоры о приобретении клуба «Велес». Никаких переговоров мы не ведем. Клуб работает сейчас над решением текущих задач», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» ведет переговоры о покупке «Велеса».