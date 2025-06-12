Семшов назвал Кордобу и Батракова лучшими игроками сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучших игроках завершившегося сезона РПЛ.

«Я назову двух игроков: Батраков и Кордоба. Кордоба внес большой вклад в чемпионство «Краснодара». Но он уже опытный, на протяжении двух-трех сезонов стабилен. А наш молодой Батраков ярко себя проявил в этом сезоне. И мне просто хочется своим мнением и выбором его одним из лучших игроков поддержать его на будущее», — сказал Семшов «СЭ».

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.

32-летний Кордоба провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.