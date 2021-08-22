Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— Очень сложный матч. Все-таки у нас мало очков, игрокам сложно психологически. Им хочется изменить ситуацию, но не всегда это получается. Мы сделали ошибку в самом начале, но ребята молодцы, игра не развалилась. Взяли инициативу в свои руки, мяч под контроль. Поэтому и отыгрались. В целом, игра равная. Моментов в матче было немного, но мы свои использовали, — цитирует тренера сайт ростовчан.

— Как оцените игру Баштуша, Фольмера и Мелехина?

— Баштуш — футболист очень высокого уровня, который цементирует оборону. Кстати, он и передачу сделал голевую в конце игры. Фольмер и Мелехин — молодые ребята, которые и дальше будут переодически играть. Это будущее «Ростова». У нашего клуба очень хорошая вторая команда. Как они себя проявят — зависит от них. Мы шанс дадим.

— В чем причина замены Хаджикадунича в перерыве?

— Очень простая — желтая карточка. Боялся, что следующее нарушение могло бы стать удалением.

— Схема с тремя центральными защитниками станет основной?

— Нет. Команда может хорошо играть в 2-3 разные схемы, будем нарабатывать варианты. Расстановка зависит от того, какие футболисты находятся в расположении команды и в каком они состоянии.

— Перед матчем вы говорили, что преподнесете сюрприз в центре поля.

— Норманн играл немного в другой позиции. Не знаю, было это сюрпризом для соперников или нет. Изменения были также и слева в атаке.

— Среди наших болельщиков есть и поэты. Можете подсказать первую строчку для стихотворения о сегодняшнем матче?

— Жизнь налаживается!

«Нижний Новгород» с 7 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице, «Ростов», одержавший дебютную победу при новом главном тренере Юрии Семине, 14-й (4 очка).

