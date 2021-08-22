Аяз Гулиев о матче со «Спартаком»: «Могло быть 2:2 или даже 3:3»

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев поделился впечатлениями после матча пятого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Я первые пару игр смотрел со стороны, - сказал Гулиев в интервью клубному каналу на Youtube. -Потом сыграл тайм, сейчас в старте вышел. Первые игры осторожно было. Потом с каждой игрой все посмелее. Думаю, все видят, что мы начинаем смелее играть, больше открытого футбола показывать, не бояться. Сегодня в первом тайме был сумбур, так скажем. Верховых был очень много и в нашу сторону, и от них тоже. А во втором тайме уже получше было, посмелее играли.

Учитывая то, что мы первые пропустили, можно воспринять это как хороший результат. А если брать по моментам, то могли один-два забивать, а может и больше. Но и у «Спартака» были такие же подходы, плюс-минус такие же моменты. Думаю, что ничья получилась закономерной. По моментам могло быть 1:1, или 2:2, или даже 3:3. Думаю, что закономерный результат.

Болельщики – это очень важная часть, 12-й игрок, как говорят. Очень важно, когда болельщики поддерживают, верят. Это совсем другой заряд. Когда в тебя никто не верит, то ты рассчитываешь только на себя, и не каждый это выдерживает. А когда есть поддержка, когда тебя подгоняют, то это наоборот заряжает. Поэтому спасибо им, что верят. Будем стараться радовать их».

У хозяев в этом матче забил Даниил Хлусевич, у гостей – Эскиэль Понсе.