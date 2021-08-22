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Яя Туре: «Прекрасно помню Думбия и братьев Березуцких»

21:12
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Тренер «Ахмата» Яя Туре после завершения матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2) вспомнил, с кем из московского клуба пересекался во время своей игровой карьеры.

«Я познакомился с тренерским штабом. Все отлично. Чувствую себя как дома.

Я бывал здесь в качестве игрока. Теперь приехал в качестве тренера. Это абсолютно разные ситуации.

Мы очень много раз играли против ЦСКА. Тогда за московский клуб выступал еще мой соотечественник Ласина... Траоре, да. И еще Думбия. Да, он потом уехал, но я прекрасно помню и его, и братьев Березуцких», — сказал Думбия в интервью пресс-службе московской команды.

Дополнительная информация:

youtube.com/watch?v=4HAS3RbkOcA

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Иван Шитик все материалы автора

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