Семенов — о драке в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»: «Такое не должно происходить»
14:35
Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов высказался о драке футболистов в матче молодежного первенства между грозненским клубом и «Локомотивом».
— Это неприятно, такое не должно происходить. Руководство разберется. Садулаев часто играет с основой, ничего такого за ним не замечал.
— Обсуждали с Дзюбой его слова про Грозный?
— Он говорил, что играть сложно. Атмосфера особенная, трибуны всегда гонят вперед. Я согласен, что любому сопернику у нас играть тяжело.
27 мая матч молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» (1:5) закончился потасовкой и тремя красными карточками. В концовке игры одно из судейский решений спровоцировало драку.
(Максим Алланазаров)
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