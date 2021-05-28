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Семенов — о драке в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»: «Такое не должно происходить»

14:35
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Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов высказался о драке футболистов в матче молодежного первенства между грозненским клубом и «Локомотивом».

— Это неприятно, такое не должно происходить. Руководство разберется. Садулаев часто играет с основой, ничего такого за ним не замечал.

Обсуждали с Дзюбой его слова про Грозный?

— Он говорил, что играть сложно. Атмосфера особенная, трибуны всегда гонят вперед. Я согласен, что любому сопернику у нас играть тяжело.

27 мая матч молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» (1:5) закончился потасовкой и тремя красными карточками. В концовке игры одно из судейский решений спровоцировало драку.

(Максим Алланазаров)

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