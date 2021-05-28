«Ахмат» отстранил трех игроков молодежной команды после потасовки в матче с «Локомотивом»

«Ахмат» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу потасовки между игроками в матче молодежного первенства против «Локомотива».

«Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента. Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды. Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты.

Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно», — говорится в заявлении.

Драка в матче молодежного первенства «Ахмат» – «Локомотив». Как это было ? pic.twitter.com/E172rFSwQE — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 27, 2021

Матч молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» (1:5) закончился потасовкой и тремя красными карточками. В концовке игры одно из судейский решений спровоцировало драку.