Футбол
Тинькофф РПЛ

Новости

Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ахмат» отстранил трех игроков молодежной команды после потасовки в матче с «Локомотивом»

11:19
«Ахмат» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив»
«Ахмат» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив»
Теги:

«Ахмат» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу потасовки между игроками в матче молодежного первенства против «Локомотива».

«Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента. Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды. Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты.

Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно», — говорится в заявлении.

Матч молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» (1:5) закончился потасовкой и тремя красными карточками. В концовке игры одно из судейский решений спровоцировало драку.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/12379

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Лига чемпионов: и Гвардьола, и Тухель заслужили победу. Но останется только один
Найден подавляющий коронавирус в организме сок
Бросил в погреб: россиянин зарезал приютившую его пожилую сожительницу
Видео: Где и как прощаются с вдовой Филатова Ниной Шацкой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд