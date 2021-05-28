Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал массовую потасовку в Грозном на матче молодежного первенства по футболу «Ахмат» — «Локомотив» (1:5).

«Так было всегда и будет. Пусть идут в бои и все. Знаю парня, который вырос в регионе, где есть представители всех таких национальностей. В Казахстане вырос.

Так вот, он сказал и я поддерживаю, что там понимают только с позиции силы. Выход один: приезжать и бить так, чтоб не давали сдачи, либо не приезжать совсем. «Локомотив» победили — вот и супер, молодцы", — заявил «СЭ» Тактаров.

Матч молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» (1:5) закончился потасовкой и тремя красными карточками. В концовке игры одно из судейский решений спровоцировало драку.

(Елизавета Денисова)

Появилось видео драки во время матча молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива»