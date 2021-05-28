Самошников прокомментировал слухи об интересе клубов РПЛ
14:33
Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов РПЛ.
— Агент говорил, что вами интересуются топ-клубы РПЛ. Знаешь что-то об этом?
— Я слышал, но это не мои интересы. Я тренируюсь, играю, не думаю об этом.
— Кто лучше в РПЛ по итогам сезона Дзюба или Хвича?
— Не могу ответить на этот вопрос.
— Впереди игра с Польшей. Можно ли уже понять кто будет играть в основе?
— На этот вопрос ответит лучше тренер.
(Максим Алланазаров)
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