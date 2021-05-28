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Самошников прокомментировал слухи об интересе клубов РПЛ

14:33

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов РПЛ.

— Агент говорил, что вами интересуются топ-клубы РПЛ. Знаешь что-то об этом?

— Я слышал, но это не мои интересы. Я тренируюсь, играю, не думаю об этом.

— Кто лучше в РПЛ по итогам сезона Дзюба или Хвича?

— Не могу ответить на этот вопрос.

— Впереди игра с Польшей. Можно ли уже понять кто будет играть в основе?

— На этот вопрос ответит лучше тренер.

(Максим Алланазаров)

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