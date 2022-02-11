Семак рассказал подробности травмы защитника Деяна Ловрена

Главный тренер тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Деяна Ловрена.

Сегодня, 11 февраля, сине-бело-голубые обыграли «Брондбю» в товарищеском матче со счетом 2:1.

— Мы сегодня видели Ловрена на костылях. Что с ним? Сыграет ли он с «Бетисом»?

— Пока непонятна степень повреждения. Прилетим — проведем обследование.

— Болельщики интересуются, зачем клуб делал матч с «Копенгагеном» закрытым?

— По договоренности между клубами решили сделать матч закрытым.

Ранее на сборах петербургская команда одержала победу над «Мидтьюланном» (1:0), «Жилиной» (5:0), «Эмирейтсом» (3:0) и «Копенгагеном» (3:2).

Матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на «Газпром Арене». Начало — в 20.45 мск.