В «Спартаке» подтвердили, что Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна о его работе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов направил в РФС жалобу на владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Действительно такое обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке», — заявил Зеленов.

Недовольство Газизова вызвали слова Федуна о его работе в «Спартаке». Ранее владелец красно-белых заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Александру Кокорину и Остону Урунову вместо долголетней работы с клубом».

Газизов посчитал, что эти слова умаляют его деловую репутацию. Он считает, что Федун нарушил регламент РФС по этике.