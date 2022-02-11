Семак подвел итоги зимних сборов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Брондбю» (2:1) в товарищеском матче подвел итоги зимних сборов команды.

— Сегодня мы не увидели многих основных футболистов. Значит ли это, что в матче с «Копенгагеном» был прототип основы на «Бетис»?

— Нет, это ничего не значит. Мы для себя смотрим определенные взаимодействия в линиях между игроками. Для нас важнее было, чтобы каждый футболист провел по 90 минут и подошел к рестарту в нормальном физическом состоянии.

— Адамов сегодня у первом тайме играл правого защитника в четверке, а во втором — правого центрального защитника в тройке. На какой позиции он играет лучше?

— На сегодняшний день — в тройке на позиции правого центрального. Посмотрим, ему нужно работать и выполнять те требования, которые есть.

В четверг, 17 февраля, «Зениту» предстоит сыграть матч 1/16 Лиги Европы против «Бетиса».