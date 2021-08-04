Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак: «Крыховяк добавит «Краснодару» и качества, и мастерства»

14:25
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер полузащитника Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» в «Краснодар».

«Я думаю, он добавит и качества, и мастерства — плюс тот объем, который всегда показывает Крыховяк, и его лидерские качества — конечно, это игрок, который способен усилит любую команду Премьер-лиги. Что касается «Краснодара», то, думаю, команда изменилась с приходом Виктора Михайловича. Это команда, которая очень много внимания уделяет переходным фазам, они стараются играть очень активно, и предыдущий наш матч показал, как примерно будет строить игру команда Виктора Михайловича. Нас ждет очень непростой матч против хорошей команды», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

15 августа «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в 3-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-04-sergey-semak-krykhovyak-dobavit-krasnodaru-i-kachestva-i-masterstva.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российский волейболист оскорбляет поляков, а они ему угрожают смертью. Последствия сенсации в Токио
Какой ты знак зодиака по гороскопу ацтеков
Женщину-прокурора избили ногами в кафе, куда она пришла с проверкой
Тьма с востока: в Турцию хлынул поток нелегалов из Афганистана
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр