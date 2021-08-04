Семак: «Крыховяк добавит «Краснодару» и качества, и мастерства»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер полузащитника Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» в «Краснодар».

«Я думаю, он добавит и качества, и мастерства — плюс тот объем, который всегда показывает Крыховяк, и его лидерские качества — конечно, это игрок, который способен усилит любую команду Премьер-лиги. Что касается «Краснодара», то, думаю, команда изменилась с приходом Виктора Михайловича. Это команда, которая очень много внимания уделяет переходным фазам, они стараются играть очень активно, и предыдущий наш матч показал, как примерно будет строить игру команда Виктора Михайловича. Нас ждет очень непростой матч против хорошей команды», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

15 августа «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в 3-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 17.00 (мск).

