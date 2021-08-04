Булыкин пожелал Семину удачи на посту главного тренера «Ростова»

Бывший лен совета директоров московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о назначении Юрия Семина главным тренером «Ростова».

«Безусловно, интересно будет увидеть Юрия Палыча в деле. Думаю, что в этом сезоне «Ростов» будет выше девятого места именно из-за того, что пришел Юрий Палыч туда. Встряхнуть команду он, безусловно, сможет. А свою игру поставить — на это у него будет зимний сбор. Тогда он сделает из «Ростова» Карпина команду Семина. Мы не знаем, какие задачи поставило руководство перед ним, посмотрим, послушаем. Но в любом случае, желаю Юрий Палычу удачи с «Ростовом», — сказал Булыкин в интервью «Газете.Ru»

14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт Семина. Он трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».