Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Булыкин пожелал Семину удачи на посту главного тренера «Ростова»

13:46
Теги:

Бывший лен совета директоров московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о назначении Юрия Семина главным тренером «Ростова».

«Безусловно, интересно будет увидеть Юрия Палыча в деле. Думаю, что в этом сезоне «Ростов» будет выше девятого места именно из-за того, что пришел Юрий Палыч туда. Встряхнуть команду он, безусловно, сможет. А свою игру поставить — на это у него будет зимний сбор. Тогда он сделает из «Ростова» Карпина команду Семина. Мы не знаем, какие задачи поставило руководство перед ним, посмотрим, послушаем. Но в любом случае, желаю Юрий Палычу удачи с «Ростовом», — сказал Булыкин в интервью «Газете.Ru»

14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт Семина. Он трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/04/n_16338746.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Без России, но с любовью. Ромашина и Колесниченко сыграли на балалайке и выдали рок-версию «Калинки» от Little Big
Две 12-летние девочки получили медали Олимпиады. Такое не снилось даже девочкам Тутберидзе
Олимпиада-2020, волейбол, женщины: Бразилия — Россия, где смотреть прямую трансляцию
Олимпиада-2020, синхронное плавание: дуэты, произвольная программа. Где смотреть
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Семин вместо Карпина в «Ростове»: главные новости и материалы, подробности и реакция