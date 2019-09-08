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Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке

19:54
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил повреждение на тренировке. Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие.

По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении. В ближайшее время Селихов пройдет дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения.

Селихов приступил к тренировкам в общей группе вчера, 7 сентября. Ранее вратарь тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки.

В июне ему успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

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