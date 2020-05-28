Сегодня правительство должно одобрить доигровку РПЛ и Кубка России
13:30
Как стало известно «СЭ», сегодня органы государственной власти РФ должны официально одобрить доигровки РПЛ и Кубка России.
Напомним, 15 мая соответствующие решения принял исполком РФС, но без разрешения правительства такой сценарий был бы невозможен.
Как только утвержденные документы поступят в Российский футбольный союз, он сделает официальное заявление.
Чемпионат планируется возобновить 21 июня, Кубок — 24 июня, последний тур назначен на 22 июля, а финал кубкового турнира — на 25 июля. (Вячеслав Короткин)
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