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Сегодня правительство должно одобрить доигровку РПЛ и Кубка России

13:30
Российский футбол на паузе с 17 марта. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Российский футбол на паузе с 17 марта. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», сегодня органы государственной власти РФ должны официально одобрить доигровки РПЛ и Кубка России.

Напомним, 15 мая соответствующие решения принял исполком РФС, но без разрешения правительства такой сценарий был бы невозможен.

Как только утвержденные документы поступят в Российский футбольный союз, он сделает официальное заявление.

Чемпионат планируется возобновить 21 июня, Кубок — 24 июня, последний тур назначен на 22 июля, а финал кубкового турнира — на 25 июля. (Вячеслав Короткин)

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