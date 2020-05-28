Сегодня правительство должно одобрить доигровку РПЛ и Кубка России

Как стало известно «СЭ», сегодня органы государственной власти РФ должны официально одобрить доигровки РПЛ и Кубка России.

Напомним, 15 мая соответствующие решения принял исполком РФС, но без разрешения правительства такой сценарий был бы невозможен.

Как только утвержденные документы поступят в Российский футбольный союз, он сделает официальное заявление.

Чемпионат планируется возобновить 21 июня, Кубок — 24 июня, последний тур назначен на 22 июля, а финал кубкового турнира — на 25 июля. (Вячеслав Короткин)