Салихова о том, что «Уфа» могла стать фарм-клубом «Спартака»: «Не нужно мараться в таких историях»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась против идеи о сотрудничестве московского клуба с «Уфой».

«Я была категорически против того, чтобы отдавать своих игроков в башкирский клуб, еще и бесплатно и без права обратного отзыва в зимнее окно. Лично мне смешны были разговоры про то, что «Уфа» станет нашим фармом. «Спартаку» не нужно мараться в таких историях. Если заводить фармы, то в Европе. Это моя принципиальная позиция», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

После того, как летом 2020 года генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, стали появляться слухи о том, что клуб, в котором функционер работал ранее — «Уфа» — может стать фарм-клубом красно-белых.

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.