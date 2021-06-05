Салихова: «В разные годы в «Спартак» пачками завозили игроков сомнительного уровня. Селекция отсутствует»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала селекционную работу московского клуба.

«Молодые игроки, такие как Даниил Фомин, Илья Самошников, Денис Макаров, Данил Глебов, Иван Ломаев, Даниил Лесовой — прошли мимо спартаковской селекции, когда им было по 17-18 лет. Сколько раз я слышала фразу: «Абсолютно средний игрок, наши лучше». А наши-то где? За последние годы только Александр Максименко стал стабильным игроком основы. Павел Маслов также смог прибавить и постоянно играет, но это, прежде всего, доверие тренера», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

Супруга владельца красно-белых отметила, что клуб нередко подписывал футболистов сомнительного уровня.

«В разные годы при разных руководителях и разных селекционерах в «Спартак-2» пачками заводились игроки сомнительного уровня: от Сергея Еременко до Малколма Баду, но никто из них не заиграл даже на уровне ФНЛ. Что это было? Низкий уровень селекции, невозможность разглядеть вовремя талантливого игрока или агентские дела? Селекция как таковая отсутствует и не дает постоянного результата», — добавила Салихова.

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.