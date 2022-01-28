Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов провалил все трансферы.

«Позвоните Газизову и попросите перечислить защитников «Интера» и защитников «Интера» в аренде. Хоть кого-то он назовет? Нет, конечно, — заявила Салихова в эфире программы «Есть тема». - Он пытался привести игроков из «Тоттенхэма», «Атлетико», «Байера». Мы ему говорили, что это не наш путь. Зачем вы хотите нам 32-летнего игрока? Тот же Серж Орье — у него закончился контракт и вроде никуда не перешел.

Для чего? Он говорил, что надо прославиться, мол, я хочу привести такого, чтобы все удивились и сказали «вау!». У него был пунктик на прославиться.

Когда я давала ему список игроков готовых на трансферы, он их все браковал и говорил, что его парням надо прославиться. Ему дали Мозеса. Просил дать два дня посмотреть. Прям его фраза была: «Мы же не петрушки, дайте нам посмотреть». Я говорю: «Какой смотреть? Уже 10 туров прошло! Мозес был свободен с января».

Если бы мы привезли его с 1 августа, у «Спартака» был бы гораздо больше отрыв, обогнали бы «Зенит». Он провалил все трансферы, ничего не смог. Ему даже дали самолет".

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.