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Сегодня, 13:06

Салихова — о появлении Мозеса в «Спартаке»: «Газизов не назовет ни одного защитника «Интера»

Салихов рассказала подробности трансферной кампании при Газизове и перехода Мозеса
Роман Шишов
Корреспондент

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов провалил все трансферы.

«Позвоните Газизову и попросите перечислить защитников «Интера» и защитников «Интера» в аренде. Хоть кого-то он назовет? Нет, конечно, — заявила Салихова в эфире программы «Есть тема». - Он пытался привести игроков из «Тоттенхэма», «Атлетико», «Байера». Мы ему говорили, что это не наш путь. Зачем вы хотите нам 32-летнего игрока? Тот же Серж Орье — у него закончился контракт и вроде никуда не перешел.

Для чего? Он говорил, что надо прославиться, мол, я хочу привести такого, чтобы все удивились и сказали «вау!». У него был пунктик на прославиться.

Когда я давала ему список игроков готовых на трансферы, он их все браковал и говорил, что его парням надо прославиться. Ему дали Мозеса. Просил дать два дня посмотреть. Прям его фраза была: «Мы же не петрушки, дайте нам посмотреть». Я говорю: «Какой смотреть? Уже 10 туров прошло! Мозес был свободен с января».

Если бы мы привезли его с 1 августа, у «Спартака» был бы гораздо больше отрыв, обогнали бы «Зенит». Он провалил все трансферы, ничего не смог. Ему даже дали самолет".

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Шамиль Газизов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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