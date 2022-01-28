Салихова: «Газизов врал по условиям контракта с Уруновым»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала подробности покупки полузащитника Остона Урунова. Трансфер состоялся при бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«Конфликт интересов? Газизов покупал Урунова у «Уфы» якобы. Прокуратуре Уфы надо посмотреть, сколько денег поступило на счет клуба, — заявила Салихова в эфире программы «Есть тема». - Изначально якобы было 25 процентов прав у самого игрока на него же. У нас таких сумм никогда не было, мы об этом не знали. Дальше он меняет договор, будучи гендиром, что 50 процентов лично у Газизова.

А к декабрю оказалось, что уже 75 процентов Урунова принадлежит Газизову. Это абсолютно финансовая махинация. Формально за что он уволен? Он потерял доверие. Посмотреть, там вранье на вранье".

21-летний Урунова на данный момент выступает на правах аренды за «Уфу». За «Спартак» он провел всмегл 8 матчей.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.