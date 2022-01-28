Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:56

Салихова: «Газизов врал по условиям контракта с Уруновым»

Салихова рассказала подробности перехода Урунова в «Спартак» при Газизове
Роман Шишов
Корреспондент

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала подробности покупки полузащитника Остона Урунова. Трансфер состоялся при бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«Конфликт интересов? Газизов покупал Урунова у «Уфы» якобы. Прокуратуре Уфы надо посмотреть, сколько денег поступило на счет клуба, — заявила Салихова в эфире программы «Есть тема». - Изначально якобы было 25 процентов прав у самого игрока на него же. У нас таких сумм никогда не было, мы об этом не знали. Дальше он меняет договор, будучи гендиром, что 50 процентов лично у Газизова.

А к декабрю оказалось, что уже 75 процентов Урунова принадлежит Газизову. Это абсолютно финансовая махинация. Формально за что он уволен? Он потерял доверие. Посмотреть, там вранье на вранье".

21-летний Урунова на данный момент выступает на правах аренды за «Уфу». За «Спартак» он провел всмегл 8 матчей.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.

Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Шамиль Газизов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Зарема Салихова: «Типаж Кокорина — вообще не под «Спартак». У нас все семейные, а не мотаются в Дубай и обратно»
Салихова: «Газизов нас сильно утомил»
Зарема Салихова сделала резкое заявление о Газизове, Кокорине и Урунове в «Спартаке»
«Расписка? Это странная бумага, которая непонятно кем составлена». Юрист «Спартака» — о суде с Газизовым
Президент «Урала» Иванов — о Шатове: «Думаем, мы подпишем его»
Семин отреагировал на конфликт Азмуна с руководством «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема Салихова: «Типаж Кокорина — вообще не под «Спартак». У нас все семейные, а не мотаются в Дубай и обратно»

«Химки» досрочно вернули арендованного защитника Стоиновича в словенский «Целе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости