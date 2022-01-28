«Химки» досрочно вернули арендованного защитника Стоиновича в словенский «Целе»

«Химки» объявили о досрочном прекращении аренды защитника Душана Стоиновича.

21-летний словенец в ближайшее время вернется в словенский «Целе», из которого он перешел в «Химки» на правах аренды летом 2021 года.

Футбольный клуб «Химки» и защитник Душан Стоинович досрочно расторгли арендное соглашение по взаимному согласию. Словенский футболист возвращается в «Целе».



Благодарим Душана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! ?



?? https://t.co/KSFVZJBK9C pic.twitter.com/NsUJkmgWBd — ФК «Химки» (@fc_khimki) January 28, 2022

Стоинович провел 16 матчей за «Химки» и не отличился результативными действиями.