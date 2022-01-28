Салихова: «Нельзя из грязи в князи. Газизов палился везде»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала подробности работы бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Была ситуация, когда Соболев получил травму в октябре перед играми сборной, врачи сказали: две недели нужен покой. Ничего не надо делать и восстановится, — заявила Салихова в эфире программы «Есть тема». - А он со своей агентской философией сказал ему: «Ты что, надо играть! Тебя больше в сборную не позовут». Игрока, который был травмирован, на грани операции, доломали! В итоге он пропустил 10 игр.

А вывод... Нельзя из грязи в князи. В Уфе у него получается на бюджетных деньгах.

А когда его привезли и дали большие деньги, он первым делом бегал и не знал, как их потратить. Ой, побегу в «Тоттенхэм», в «Атлетико», в «Байер». Но у него не было прямых контактов с клубами. Было смешно, когда нам звонят из «Байера» и говорят, что про игрока спрашивает Тимофей Бердышев. Опять-таки — агент Кокорина. В общем, он палился везде!"

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.