Зарема Салихова: «Смешно слышать от Газизова, что мы шли на первом месте благодаря нему»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о работе бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова и о судах с функционером.

«Вероятность выплаты денег Газизову? Он же один суд проиграл. Это вопрос юристов. Он нас сильно утомил, до сих пор расхлебываем. Никудышный спортивный директор, так еще и как гендир не работал. Его не интересовали проекты, полный ноль. Не привез нам Сангаре, опорника, который перешел в ПСВ. Он говорил, что привезет его нам за 4 миллиона. Мы посмеялись, учитывая, что французы только продали другого опорника и не смогли бы найти замену в короткий срок. ПСВ купил его за 8,5 миллиона евро. Смешно, что он хотел игрока за 4 миллиона.



Для красного словца говорил, что он будет торговаться, сбивать цену, но надо понимать реалии. Понятно, что переплачивать нельзя, но и с ума сходить тоже неадекватно. Газизов просто грел место для своего Урунова. Он же игрок без определенной позиции на поле. Очень смешно слышать слова Газизова, когда он ушел, что «Спартак» был на первом месте благодаря ему. «Спартак» был первым вопреки Газизову», — сказала в программе «Есть тема» Салихова.