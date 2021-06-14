Руй Витория описал себя в стиле Моуринью
16:22
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория попробовал охарактеризовать себя одним словом.
«Как меня можно назвать одним словом в стиле Моуринью? Все-таки он особая личность, великий тренер. Именно он открыл двери в мировой футбол для португальских специалистов. Сейчас я встал у руля спартаковского авианосца, но не могу себя выделить каким-то эпитетом. Я только очередной тренер, который возглавил эту команду», — сказал Витория.
24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом. Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году.
(Сергей Федоров)
Опрос
проголосовало: 31518Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю