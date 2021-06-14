Руй Витория описал себя в стиле Моуринью

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория попробовал охарактеризовать себя одним словом.

«Как меня можно назвать одним словом в стиле Моуринью? Все-таки он особая личность, великий тренер. Именно он открыл двери в мировой футбол для португальских специалистов. Сейчас я встал у руля спартаковского авианосца, но не могу себя выделить каким-то эпитетом. Я только очередной тренер, который возглавил эту команду», — сказал Витория.

24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом. Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году.

(Сергей Федоров)