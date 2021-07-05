Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория поблагодарил игроков «Спартака» за работу на первом сборе

16:35
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поблагодарил команду за работу на первом сборе в Австрии.

«Хотел бы сказать спасибо административному штабу за организацию сборов. Прошло все без ошибок. Благодарен ребятам за то, как они отработали этот отрезок. Очень доволен этим процессом. Скоро начнется новый этап подготовки. Есть над чем работать и к чему стремиться. Но эти сборы прошли на высочайшем уровне, чем я очень доволен», — сказал Витория.

— Обычно говорят, что товарищеские матчи нужны для проверки молодых игроков, а не счета на табло. Чем вы остались довольны и над чем следует поработать?

— Хочется выигрывать все матчи, но все понимают, что мы находимся на сборах, пытаемся как можно лучше узнать способности наших игроков. Зачастую мы отдаем предпочтение именно игрокам, а не результату. В прошлом матче без замен мы могли бы и победить, но главным было — дать максимальному количеству футболистов игровое время. Мне очень понравилась реакция игроков на постоянно меняющиеся условия тренировок. Я часто усложнял многие упражнения, но ребята давали отличный отклик. Они быстро адаптировались к новым правилам. Не понравился контроль над игрой. Зачастую мы легко отдаем игру сопернику. Для того мы и находимся на сборах, чтобы сейчас поработать над ошибками и исправить их.

Клуб 24 мая объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года.

«Спартак» проводил сбор на юге Австрии с 25 июня по 5 июля. Команда сыграла там товарищеские матчи против «Нефтчи» (1:2), «Браво» (2:2) и «Шибеника» (4:2).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бригада судей из Нидерландов будет работать на матче Англия — Дания
Видео: в Москве простились с главным цыганом СССР
Власти Сочи призвали горожан подготовиться к эвакуации
Мощный поток воды, смывший женщин в крымском селе, сняли с коптера
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы