Руй Витория поблагодарил игроков «Спартака» за работу на первом сборе

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поблагодарил команду за работу на первом сборе в Австрии.

«Хотел бы сказать спасибо административному штабу за организацию сборов. Прошло все без ошибок. Благодарен ребятам за то, как они отработали этот отрезок. Очень доволен этим процессом. Скоро начнется новый этап подготовки. Есть над чем работать и к чему стремиться. Но эти сборы прошли на высочайшем уровне, чем я очень доволен», — сказал Витория.

— Обычно говорят, что товарищеские матчи нужны для проверки молодых игроков, а не счета на табло. Чем вы остались довольны и над чем следует поработать?

— Хочется выигрывать все матчи, но все понимают, что мы находимся на сборах, пытаемся как можно лучше узнать способности наших игроков. Зачастую мы отдаем предпочтение именно игрокам, а не результату. В прошлом матче без замен мы могли бы и победить, но главным было — дать максимальному количеству футболистов игровое время. Мне очень понравилась реакция игроков на постоянно меняющиеся условия тренировок. Я часто усложнял многие упражнения, но ребята давали отличный отклик. Они быстро адаптировались к новым правилам. Не понравился контроль над игрой. Зачастую мы легко отдаем игру сопернику. Для того мы и находимся на сборах, чтобы сейчас поработать над ошибками и исправить их.

Клуб 24 мая объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года.

«Спартак» проводил сбор на юге Австрии с 25 июня по 5 июля. Команда сыграла там товарищеские матчи против «Нефтчи» (1:2), «Браво» (2:2) и «Шибеника» (4:2).