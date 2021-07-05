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Руй Витория рассказал о прогрессе в изучении русского языка

16:41
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

— Вы выучили имена всех игроков. У вас пополнился запас русских слов за это время?

— Уже прогресс есть. Выучил, как правильно произносятся все имена и фамилии игроков первой команды, через некоторое время выучу также всех из молодежки и «Спартака-2?. Это моя форма работы, мне так нравится. Рад, что нахожусь в «Спартаке». Пару слов по-русски знаю: лево-право, вперед-назад».

24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Соглашение рассчитано на два года.

В прошлом он возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/2016, 2016/2017). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

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Артем Калинин все материалы автора

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