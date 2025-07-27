«Рубин» — «Зенит»: Сухой наказал Грицаенко за игру рукой

На 10-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» судья Алексей Сухой после ВАР-вмешательства и проверки момента на мониторе у поля объявил о наказании Алексея Грицаенко пенальти за игру рукой.

В том моменте казанский защитник совершил фол по неосторожности: он вместе с Максимом Глушенковым вбежал в свою штрафную площадь, оказался спиной к мячу и сыграл в него левой рукой, прервав таким образом передачу.

Сухому понадобилась помощь видеоассистентов Артема Чистякова и Антона Фролова. После чего и было вынесено окончательное решение.