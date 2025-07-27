«Рубин» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей

«Зенит» забил второй гол в матче против «Рубина» во втором туре РПЛ — 2:0.

На 36-й минуте с передачи Андрея Мостового отличился Матео Кассьерра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.