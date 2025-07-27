«Рубин» — «Зенит»: Мостовой с пенальти открыл счет

«Зенит» вышел вперед в матче против «Рубина» во втором туре РПЛ — 1:0.

На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый назначили после вмешательства ВАР за попадание мяча в руку защитника казанцев Алексея Грицаенко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.