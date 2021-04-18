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Слуцкий раскритиковал судейство в матче против «Урала»

15:10
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) Артема Любимова.

«Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Слуцкого.

Матч «Урал» — «Рубин» стал для Артема Любимова третьим в карьере в качестве главного арбитра в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-stali-proyavlyatsya-silnye-kachestva-yevticha

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