Слуцкий раскритиковал судейство в матче против «Урала»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) Артема Любимова.
«Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Слуцкого.
Матч «Урал» — «Рубин» стал для Артема Любимова третьим в карьере в качестве главного арбитра в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-stali-proyavlyatsya-silnye-kachestva-yevticha
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