Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал судей обслуживающим персоналом.

«Что такое арбитр? Это обслуживающий персонал, это хороший официант, который должен сделать приятным вечер романтических влюбленных, которые пришли в ресторан получить большое удовольствие. Так же и арбитр должен делать хорошим футбольный вечер, на который пришли люди посмотреть на футболистов. Я ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь болельщик говорил: «Пойду посмотрю на арбитра Вилкова, очень импонирует его манера», — сказал в интервью «Татарстан-24» Слуцкий.

Ранее Слуцкий обвинил судью матча «Урал» — «Рубин» в травме полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии и заявил, что клуб направил жалобу в РФС по 18 спорным эпизодам встречи.