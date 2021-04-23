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Слуцкий назвал судей обслуживающим персоналом

12:26
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал судей обслуживающим персоналом.

«Что такое арбитр? Это обслуживающий персонал, это хороший официант, который должен сделать приятным вечер романтических влюбленных, которые пришли в ресторан получить большое удовольствие. Так же и арбитр должен делать хорошим футбольный вечер, на который пришли люди посмотреть на футболистов. Я ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь болельщик говорил: «Пойду посмотрю на арбитра Вилкова, очень импонирует его манера», — сказал в интервью «Татарстан-24» Слуцкий.

Ранее Слуцкий обвинил судью матча «Урал» — «Рубин» в травме полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии и заявил, что клуб направил жалобу в РФС по 18 спорным эпизодам встречи.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=0fsQU5PkvCQ

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