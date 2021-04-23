Кто победит — «Спартак» или ЦСКА? Live перед дерби — в 16.00
12:00
Журналисты «СЭ» Вячеслав Короткин, Олег Кошелев и Севастиан Терлецкий в 16.00 на YouTube-канале «СЭ» обсудят дерби «Спартак» — ЦСКА, которое состоится в воскресенье.
— Есть ли в этой игре фаворит?
— Кто в итоге будет выше в таблице?
— Как «Спартак» будет играть без Жиго?
— Что показал ЦСКА в первых матчах с Оличем?
— Что покажет «Спартак» в последних матчах с Тедеско?
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю