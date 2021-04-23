Журналисты «СЭ» Вячеслав Короткин, Олег Кошелев и Севастиан Терлецкий в 16.00 на YouTube-канале «СЭ» обсудят дерби «Спартак» — ЦСКА, которое состоится в воскресенье.

— Есть ли в этой игре фаворит?

— Кто в итоге будет выше в таблице?

— Как «Спартак» будет играть без Жиго?

— Что показал ЦСКА в первых матчах с Оличем?

— Что покажет «Спартак» в последних матчах с Тедеско?