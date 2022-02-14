Хет-трик Дрейера принес «Рубину» победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче
«Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» (5:0) в товарищеском матче.
Встреча проходила в рамках зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке.
В составе казанской команды хет-трик оформил Андерс Дрейер. Еще по одному мячу забили Хван Ин Бем и Георгий Зотов.
На третьем сборе, который продлится до 24 февраля, «Рубин» также проведет товарищеские игры с московскими «Динамо» (17 февраля) и ЦСКА (20 февраля), а также казахстанским «Тоболом» (21 февраля). А «Крылья Советов» 19 февраля сыграют с «Химками».
Товарищеские матчи. Клубы
«Рубин» — «Крылья Советов» — 5:0 (2:0)
Голы: Дрейер, 19 (1:0). Дрейер, 43 (2:0). Дрейер, 53 (3:0). Хван Ин Бом, 56 (4:0). Зотов, 75 (5:0).
Нереализованный пенальти: Дрейер, 43 (вратарь)
«Рубин»: Дюпин, Бегич (В.Игнатьев, 66), Уремович (Зотов, 46), Ломовицкий (Тесленко, 66), Мусаев (Савицкий, 66), Самошников (Тальби, 46), Дрейер, Хван Ин Бом (Апшацев, 66), Кварацхелия (Кучаев, 46), Хакшабанович (Зуев, 66), Лисакович (Онугха, 46).
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Солдатенков (Костанца, 25), Горшков, Бейл, Якуба, Зиньковский, Ежов (Липовой, 30), Глушенков, И.Игнатьев, Коваленко, Цыпченко.
Предупреждения: Кварацхелия, 8. Ломовицкий, 14.
14 февраля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7