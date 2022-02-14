Хет-трик Дрейера принес «Рубину» победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче

«Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» (5:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила в рамках зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке.

В составе казанской команды хет-трик оформил Андерс Дрейер. Еще по одному мячу забили Хван Ин Бем и Георгий Зотов.

На третьем сборе, который продлится до 24 февраля, «Рубин» также проведет товарищеские игры с московскими «Динамо» (17 февраля) и ЦСКА (20 февраля), а также казахстанским «Тоболом» (21 февраля). А «Крылья Советов» 19 февраля сыграют с «Химками».

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Крылья Советов» — 5:0 (2:0)

Голы: Дрейер, 19 (1:0). Дрейер, 43 (2:0). Дрейер, 53 (3:0). Хван Ин Бом, 56 (4:0). Зотов, 75 (5:0).

Нереализованный пенальти: Дрейер, 43 (вратарь)

«Рубин»: Дюпин, Бегич (В.Игнатьев, 66), Уремович (Зотов, 46), Ломовицкий (Тесленко, 66), Мусаев (Савицкий, 66), Самошников (Тальби, 46), Дрейер, Хван Ин Бом (Апшацев, 66), Кварацхелия (Кучаев, 46), Хакшабанович (Зуев, 66), Лисакович (Онугха, 46).

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Солдатенков (Костанца, 25), Горшков, Бейл, Якуба, Зиньковский, Ежов (Липовой, 30), Глушенков, И.Игнатьев, Коваленко, Цыпченко.

Предупреждения: Кварацхелия, 8. Ломовицкий, 14.

14 февраля.